(ANSA) – MESSICO CITY, 12 LUG – Il Messico ha criticato l’annuncio da parte di Donald Trump di dazi del 30% per il paese centroamericano, definendolo un "accordo ingiusto". Il Messico è stato informato dei nuovi dazi – che Trump ha dichiarato sarebbero entrati in vigore entro il 1° agosto – durante i colloqui negli Stati Uniti di venerdì. "Abbiamo detto al tavolo che si trattava di un accordo ingiusto e che non eravamo d’accordo", hanno dichiarato i ministeri dell’Economia e degli Esteri messicani in una dichiarazione congiunta. (ANSA).