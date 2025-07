(ANSA) – CARBONIA, 12 LUG – Un incendio sta minacciando alcune case e un campo rom alla periferia di Carbonia, nella Sardegna sud occidentale. Sul posto sono attualmente in operatività due elicotteri leggeri e un Super Puma, In arrivo da Olbia anche due Canadair. Evacuate alcune abitazioni in località Sirai e un campo rom, mentre un distributore di carburanti e un caseificio sono stati salvati dall’arrivo della macchina antincendi. L’ultimo tratto di strada della strada che collega Iglesias a Carbonia è stato chiuso al traffico per il fumo. Un altro incendio di interfaccia è divampato a Maracalagonis, all’interno della città metropolitana di Cagliari, in località Funtana Flumini, Qui non ci sono state evacuazioni e sul posto sta operando un elicottero regionale per evitare le le fiamme raggiungano le vicine azienda agricole e case sparse. (ANSA).