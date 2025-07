(ANSA) – FIRENZE, 13 LUG – In un’ora, stamani, sono state cinquemila i fulmini sulla costa centro-settentrionale della Toscana e sull’Arcipelago, zona attualmente interessata dalla linea temporalesca. E’ quanto si legge sui social del presidente della Regione Eugenio Giani. "Possibilità di forti temporali anche localmente intensi e colpi di vento. In seguito i temporali tenderanno a trasferirsi sul resto della regione", si legge ancora invitando alla massima attenzione e prudenza. Per oggi in Toscana emessa dalla protezione civile regionale un’allerta arancione su costa e sud della regione, gialla su Toscana centrale e sulle zone nord occidentali. A seguito dell’allerta a Carrara stamani chiuse anche le spiagge oltre a parchi e cimiteri e alla sospensione di mercati e manifestazioni all’aperto. Anche a Massa chiusi i parchi e sospesi gli eventi all’aperto e pure il servizio di bus per i bagni al fiume e la Via Vandelli. Stop accesso a giardini pubblici, cimiteri e canile a Livorno. (ANSA).