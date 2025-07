(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Il governo ha deliberato, su proposta del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di 12 mesi, nel territorio dei comuni di Arzignano, Brogliano, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno, nella provincia di Vicenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni 17 e 18 aprile 2025. Per l’attuazione dei primi interventi necessari è stato stanziato un importo pari a 3 milioni e 750 mila euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Contestualmente, è stata autorizzata l’adozione, da parte del Capo del Dipartimento nazionale, di ordinanze in deroga all’ordinamento vigente, d’intesa con la Regione Veneto, per l’intera durata dello stato di emergenza. "All’incontro avuto lo scorso mese a Roma con gli amministratori della zona – sottolinea il ministro Musumeci – avevo assicurato il massimo impegno da parte del governo e del dipartimento per sostenere le comunità così duramente colpite nei loro territori. Dal confronto con i tecnici regionali è scaturita la proposta del provvedimento che ho illustrato questo pomeriggio al Consiglio dei ministri e che è stata approvata. Ora la parola passa alle istituzioni locali per la esecuzione degli interventi". (ANSA).