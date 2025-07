(ANSA) – TORINO, 16 LUG – Ha preso il via "Costruiamo Ponti", la nuova edizione del concorso promosso dalla Cpd – Consulta per le persone in difficoltà e dalla Fondazione Crt nell’ambito dell’Agenda della disabilità con il goal "Imparare dentro e fuori la scuola". L’iniziativa si propone di attivare e di sostenere percorsi di coprogettazione territoriali volti ad accompagnare gli studenti con disabilità nel passaggio tra i cicli scolastici e verso la vita adulta. A differenza della precedente edizione, il concorso cambia impostazione: dalla call for ideas del 2023 alla call for community del 2025. L’obiettivo è di promuovere la costruzione di reti collaborative solide tra organizzazioni non profit, scuole, enti pubblici e enti profit del Piemonte e della Valle d’Aosta, con il fine di definire modelli di intervento inclusivi e realmente partecipati. La call si concentra in particolare sugli studenti con disabilità nella fascia d’età compresa tra le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado. Sono due le linee d’azione su cui le reti potranno lavorare. Una è l’orientamento per il passaggio tra cicli scolastici (scuole secondarie di primo o secondo grado). L’altra è il supporto nell’alternanza scuola-lavoro (Pcto). Possono manifestare il proprio interesse alla call reti territoriali composte da almeno un’organizzazione non profit (Onp) capofila e una scuola secondaria di primo o secondo grado, a cui possono aggiungersi enti pubblici e enti profit. Le candidature dovranno essere presentate in forma congiunta, compilando un form online entro le 15 del 12 settembre 2025. Le reti selezionate parteciperanno a un percorso di coprogettazione articolato in circa dieci incontri, da ottobre 2025 a giugno 2026. Mirerà a definire modelli di intervento condivisi, ma al tempo stesso calati nelle realtà di cinque quadranti territoriali (in Piemonte Alessandria-Asti, Cuneo, Biella-Novara-Vercelli-Verbano Cusio Ossola, Torino, in Valle d’Aosta Aosta). I progetti elaborati saranno valutati dalla Fondazione Crt per una loro possibile implementazione entro la fine del 2026. (ANSA).