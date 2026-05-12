Como-Parma e le sfide per la Champions fissate domenica alle 12.30

Como-Parma domenica alle 12.30. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del prossimo turno, penultima giornata di campionato. Sulla disputa dei match delle squadre impegnate nella lotta per la Champions, incombono però le decisioni degli organi di sicurezza relative al derby di Roma, fissato nella stessa giornata – e nella stessa zona – della finale degli Internazionali di tennis. In pratica, la Lega ha fissato, ma potrebbe essere imposto un cambiamento.

In attesa di una decisione definitiva non rimane che prendere atto dell’indicazione della Lega di serie A. Tutti in campo domenica dunque.

Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15, Atalanta-Bologna alle 18 e le sfide salvezza alle 20.45.

Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli si giocheranno in contemporanea alle 12.30. Inter-Verona andrà in scena alle 15, Atalanta-Bologna alle 18. Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.