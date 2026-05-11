Chiara Ferragni festeggia il compleanno sul Lago di Como in una villa da sogno

Festa di compleanno sul Lago di Como per Chiara Ferragni. L’influencer da 27,4 milioni di follower è molto legata al Lario e appena può lascia gli impegni e la casa di Milano per concedersi un po’ di relax cullata dai colori e dalle bellezze del territorio. Un legame che si era concretizzato negli anni scorsi, quando era ancora sposata con Fedez, anche nell’acquisto di una villa a Pognana Lario.

Da quell’acquisto ad oggi ne è passata di acqua sotto ai ponti ma il legame con il suo “Lake Como”, come scrive in inglese nel post, non è cambiato. In queste ore ha pubblicato sui canali social una serie di scatti della festa per i suoi 39 anni, compiuti il 7 maggio scorso. “Ho trascorso il fine settimana a festeggiare il mio compleanno circondata dai miei amici in una villa incredibile con vista sul Lago di Como” ha scritto ringraziando la nota società specializzata nell’affitto di proprietà di lusso che le ha trovato la location e lo chef che ha preparato il pranzo.

Le fotografie la ritraggono da sola, con gli amici e insieme alle sorelle Valentina e Francesca. Sullo sfondo, dietro a delle grandi vetrate panoramiche, una piscina che sembra arrivare fino al lago e le montagne comasche. Scatti che sono diventati l’ennesima vetrina internazionale per il turismo di alto livello.