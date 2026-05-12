Villareal, Lens e Crystal Palace alla Como Cup 2026

In attesa del finale di campionato e della nuova stagione con la partecipazione ad un coppa europea, il Como 1907, come lo scorso anno, si prepara per l’organizzazione della Como Cup. Il torneo estivo internazionale lo scorso anno è stato vinto dai padroni di casa. All’evento hanno partecipato due grandi squadre europee come Celtic e Ajax e gli arabi dell’Al-Hali.

A margine dell’intervista rilascia a Etv (visibile QUI) il presidente del Como Mirwan Suwarso ha annunciato che l’organizzazione del torneo 2026 è a buon punto. L’idea è di passare ad un evento a sei squadre. Oltre al Como ci saranno gli spagnoli del Villareal, gli inglesi del Crystal Palace, i francesi del Lens e gli arabi dell’Al-‘Ula. La sesta formazione partecipante è ancora da definire.