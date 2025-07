(ANSA) – NAPOLI, 20 LUG – "Se Edmondo Cirielli è pronto, io sono pronto a sostenerlo. Se se la sente e vuole farlo, Forza Italia non ha alcun problema a sostenere il vice di Antonio Tajani". Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, parlando della candidatura per la presidenza della Regione alle prossime elezioni. "Siamo alle battute finali – ha aggiunto – e penso che sia arrivato il momento di lavorare su ipotesi concrete, senza tatticismi. Forza Italia è pronta a fare la sua parte, con responsabilità e spirito di coalizione". (ANSA).