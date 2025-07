(ANSA) – CAGLIARI, 21 LUG – La Sardegna ancora nella morsa del caldo con temperature massime molto elevate sulla parte orientale e meridionale dell’Isola, con la possibilità di superamento dei 40 gradi. Per questo motivo la protezione civile regionale ha emanato un bollettino di allerta. "Un campo di alta pressione si estende in quota dall’africa fino all’Europa centrale. sull’Oceano Atlantico, a ridosso del Canale della Manica, e sull’Europa orientale sono rispettivamente posizionati due sistemi ciclonici – spiega il centro decentrato l’azione combinata di tali strutture bariche sta favorendo l’afflusso di aria calda di origine africana verso il Mar Tirreno e di aria fredda di origine polare sull’Europa nord-occidentale. nel corso della giornata di oggi il movimento verso est del ciclone atlantico determinerà l’afflusso di aria calda di origine africana verso il canale di Sardegna e l’Italia meridionale". In campo anche il Codacons che lancia un appello alla Regione Sardegna, all’Ares e a tutte le Asl territoriali, chiedendo "l’attivazione immediata di un piano straordinario di prevenzione sanitaria attiva con visite domiciliari da parte dei medici di famiglia, squadre sanitarie mobili, contatti diretti con le persone fragili già censite e l’apertura straordinaria dei presìdi territoriali nei comuni più colpiti". (ANSA).