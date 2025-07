(ANSA) – SIRACUSA, 21 LUG – Le temperature si alzano e i Comuni della Sicilia orientale si attrezzano per fare fronte a eventuali emergenze. A Siracusa il Comune ha realizzato dei "rifugi climatici". L’ultimo è stato aperto oggi dalla locale Protezione civile, a Cassibile, nella sede della circoscrizione, in via delle Margherite 2. I rifugi climatici saranno aperti dalle 11 alle 18, cioè nelle ore più calde delle giornate, e saranno presieduti dal personale della polizia municipale. Gli altri si trovano all’Urban Center, nel Centro anziani di via Foti 38, nella sede della Circoscrizione Acradina e in quella di Belvedere. A Ortigia, in piazza Archimede, stazionerà un’ambulanza della Croce rossa. A Riposto, in provincia di Catania, l’amministrazione in collaborazione con il comitato Jonico etneo della Croce rossa italiana, ha predisposto un punto di assistenza alla popolazione attivo da oggi a domenica 27 luglio dalle 9 alle 13.30 in piazza del Commercio, luogo centrale della città e frequentato quotidianamente da molti anziani. L’iniziativa, spiega il Comune, "nasce per garantire un presidio di sollievo, monitoraggio sanitario e supporto alla popolazione, in particolare alle fasce più fragili, in un periodo in cui il rischio legato alle temperature elevate può diventare un pericolo serio per la salute pubblica". Sempre nel Catanese, ad Acireale, il sindaco, Roberto Barbagallo, ha disposto il mantenimento del Centro operativo comunale (Coc), per "fronteggiare al meglio l’ondata di calore e l’alta pericolosità incendi prevista dal dipartimento regionale di Protezione civile" e i "volontari di Arcicaccia, Croce rossa e Misericordia offriranno supporto alla popolazione in tutto il territorio comunale finché non si abbasserà il livello di allerta". (ANSA).