“Como…che spettacolo!”: una domenica di eventi in città

Proseguono gli appuntamenti di “Como…che spettacolo!”, la rassegna estiva di eventi organizzata dal Comune. Oggi la giornata inizia con Como racconta. Alle 11, ai Giardini a Lago, arriva “Gocce, Liocorni e Arcobaleni”, uno spettacolo per bambini e famiglie a cura di Claudio Milani. Un viaggio tra narrazione, fantasia e poesia che guiderà i più piccoli in un mondo ricco di emozioni e immaginazione.

Alle 15, la cornice del parco di Villa Olmo sarà avvolta dalle note della Banda Baradello, diretta dal Maestro Edoardo Piazzoli, per un nuovo appuntamento della rassegna Tacabanda.

La Filarmonica Cittadina “Alessandro Volta” è pronta ad allietare Como nel giorno della Festa Internazionale della Musica. Alle 18, la storica formazione comasca terrà un concerto itinerante. Un omaggio in note dedicato ad Alessandro Volta, capace di guidare il pubblico in un viaggio sonoro tra le vie del centro storico. Le tappe del concerto toccheranno i luoghi più iconici della città: l’esibizione prenderà vita in via Cesare Cantù, proprio davanti al Liceo Classico Volta, proseguirà in via Diaz e si concluderà in piazza Volta, ai piedi della statua dello scienziato.

Il programma spazierà tra le più brillanti composizioni del repertorio bandistico, capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. A guidare la Filarmonica sul podio sarà la bacchetta del Maestro Alessandro Benazzo.

Alle 21 piazza Martinelli si trasformerà in una milonga sotto le stelle con Ballando tra le stelle e il DJ tango con Roberto Airo.



In piazza Cavour è in programma la Festa di inizio estate con lo spettacolo “Chisciotte… l’incanto del cavaliere”, una produzione di teatro di strada che reinterpreta il celebre personaggio di Don Chisciotte attraverso trampoli, musica, effetti scenici e momenti di grande impatto visivo.

Tutti gli eventi sono gratuiti e ad accesso libero.