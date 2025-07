(ANSA) – CAGLIARI, 22 LUG – Un test rapido a linguetta, facile da usare e trasportare, in grado di rilevare in pochi secondi la presenza di sostanze stupefacenti comunemente utilizzate per commettere violenze sessuali. Ogni confezione contiene otto test monouso. La Sardegna è il primo territorio in Italia a sperimentare il progetto, che ha l’obiettivo di diventare uno strumento strutturale di prevenzione, accessibile e capillare. E’ stato presentato all’assessorato regionale alla Sanità il progetto CYD – Check Your Drink, iniziativa promossa dal centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro in collaborazione con Voden Medical, società di diagnostica. Già attivo a Nuoro grazie alla distribuzione gratuita tramite Onda Rosa, il progetto mira a una diffusione capillare in tutta l’isola attraverso partnership che coinvolgeranno la società civile, le associazioni di categoria e il settore pubblico. "Questa non è un’iniziativa episodica, ma un intervento sanitario e sociale concreto contro una minaccia reale anche in Sardegna", ha dichiarato Rosa Canu dell’assessorato regionale alla Sanità, confermando la volontà di integrare i kit nella rete dei Centri Antiviolenza regionali. Voden ha fornito gratuitamente i primi kit e confermato il proprio impegno a supportare il progetto a lungo termine, in sinergia con le reti territoriali. Coinvolti anche scuole, locali pubblici e presidi sanitari. "Paura e controllo sono un atto politico, la prevenzione è un atto sovversivo", ha sottolineato Luisanna Porcu di Onda Rosa. (ANSA).