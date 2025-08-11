(ANSA) – CINISELLO BALSAMO, 11 AGO – Non sarebbe stata da sola, al momento della caduta, la donna di 30 anni che è precipitata dal secondo piano di un hotel in viale Marche, in una zona periferica di Cinisello Balsamo, nel Milanese. A riferirlo è un testimone, un giovane che passava nella zona proprio nel momento in cui la 30enne è precipitata. Secondo il suo racconto, un uomo stava provando a tenere la donna, che stava urlando mentre si trovava già aggrappata al balcone del secondo piano, per impedirne la caduta. Dopo il volo di oltre dieci metri fino alla rampa laterale di accesso ai box, l’uomo sarebbe sceso per controllare le condizioni della donna, prima di scavalcare il cancello e darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul caso lavora la Polizia di Stato che sta analizzando le telecamere di sorveglianza dell’hotel per ricostruire con esattezza quanto accaduto questa notte intorno alle 4.30. (ANSA).