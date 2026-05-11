Cantù, Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra: Teatro Fumagalli sold out per le finali

Si è conclusa con successo nel fine settimana la 34ª edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”, organizzato dal Comune e dalla Nuova Scuola di Musica al Teatro Fumagalli. Cinque giorni di musica, dal 6 al 10 maggio, hanno confermato il valore internazionale della manifestazione, che anche quest’anno ha portato nella città del mobile giovani pianisti provenienti da tutto il mondo, offrendo al pubblico esibizioni di alto livello artistico nelle categorie Classici e Romantici e del ‘900.Le serate finali hanno registrato il tutto esaurito, con un Teatro Fumagalli sold out. L’edizione numero 34 ha visto la partecipazione di 18 concorrenti selezionati tra 133 candidature provenienti da 26 Paesi, accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Italiana “Antonio Vivaldi” diretta dal Maestro Ovidiu Balan.Il 2026 ha inoltre rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita internazionale del Concorso, confermato dall’alto patrocinio del Parlamento Europeo e dal sostegno di istituzioni e sponsor che negli ultimi anni hanno scelto di affiancare la manifestazione.Nel corso della cerimonia conclusiva sono stati assegnati i premi delle diverse categorie del concorso.Per la sezione Classici, il primo premio è stato assegnato al pianista cinese Yi Nan, mentre per la sezione Romantici e del ‘900, il primo premio è andato al musicista ucraino Dmytro Semykras.L’appuntamento è ora fissato per il prossimo anno con la 35ª edizione del Concorso Internazionale per Pianoforte e Orchestra “Città di Cantù”, che celebrerà un importante traguardo nella storia della manifestazione.

Di seguito tutti i vincitori del Concorso:

Per la sezione Classici:- il Terzo Premio, offerto da Lions Cantù, è stato assegnato a Junbo Wang (Cina) con Beethoven n.5;- il Secondo Premio, offerto dal Comune di Cantù, è stato assegnato a Inya Maria Cutova (Romania) con Beethoven N.3. La pianista romena si è aggiudicata anche il Premio Speciale “Flavio Lietti” come concorrente finalista più giovane della sezione Classici.- il Primo Premio, offerto da BCC Cantù, è stato assegnato a Yi Nan (Cina) con Beethoven n.4. Al pianista cinese è stato assegnato anche il premio come miglior esecuzione di Beethoven.Per la sezione Romantici e del ‘900:- il Terzo Premio, offerto dal Rotary Cantù-Mariano Comense, è stato assegnato a Haruna Sumiya (Giappone) con Liszt n.1;- il Secondo Premio, offerto da Acinque, è stato assegnato a Mattias Antonio Glavinic (Italia) con Prokofiev n.3. Al pianista è stato assegnato anche il premio come più giovane finalista della sezione Romantici e del ‘900.- il Primo Premio, offerto dal Comune Città di Cantù, è stato assegnato a Dmytro Semykras (Ucraina) con Rachmaninov n.2.