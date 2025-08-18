(ANSA) – CAGLIARI, 18 AGO – Tre migranti, di 21, 25 e 28 anni, tutti di nazionalità algerina e destinatari di provvedimenti di respingimento, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari per essere rientrati in Italia prima del periodo previsto al reingresso sul territorio nazionale, I cittadini stranieri, che avevano raggiunto le coste del Sud Sardegna nei giorni scorsi, erano stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir per essere sottoposti a procedure di identificazione. Proprio nel corso di questa procedura di accertamento sono state riscontate le violazioni al testo Unico sull’Immigrazione. (ANSA).