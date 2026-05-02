Pari al Sinigaglia, Como-Napoli termina 0-0

Si è concluso reti bianche il big-match di giornata fra Como e Napoli. Risultato tutto sommato giusto, con le due squadre che si sono spartite occasioni e posta in palio.

Como che nel primo tempo ha fatto la partita e che ha avuto due grosse occasioni. Dapprima per Douvikas che, scattato sul filo dell’offside, si è presentato solo davanti a Milinkovic-Savic che gli ha chiuso lo specchio della porta e lo ha costretto a una conclusione bassa respinta sulla linea da Rrahmani. Poi, con Diao che si è lasciato ipnotizzare dall’ex portiere del Torino bravo a frapporsi con il corpo. Gli ospiti si sono fatti vedere con le sgroppate di Alisson e un colpo di testa di poco alto di Mc Tominay.

Nella ripresa, il Como ci ha provato ma con sempre minore intensità ed è stato Baturina a trovare la deviazione di Rrahmani che per poco non beffava Milinkovic-Savic. Guizzo felino del portiere serbo che ha evitato il più beffardo degli autogol.

Nella parte finale del match è cresciuto il Napoli e gli uomini di Conte hanno avuto due ottime occasioni per sbloccarla. Prima ci ha provato Mc Tominay, dopo una ripartenza, con pallone che è finito a lato di pochissimo; poi è stato Politano, dopo un’azione prolungata, a colpire il palo con una conclusione velenosa a Butez battuto.

Si è così arrivati alla conclusione, con il Napoli che sale a quota 70 in classifica e vede sempre più vicina la qualificazione alla prossima Champions League: il Como si porta momentaneamente al quinto posto con 62 punti in attesa di sapere cosa faranno Juventus e Roma.

Nel prossimo turno, i lariani saranno impegnati nel lunch-match della domenica in casa del già retrocesso Verona, mentre il Napoli ospiterà il Bologna nel “Monday Night”.