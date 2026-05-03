Pari tra Atalanta e Genoa, Como più vicino all’Europa

L’Atalanta non ha sfruttato l’opportunità di avvicinarsi alla sesta posizione in classifica, che significa certezza di disputare una coppa europea nella prossima stagione. Dopo il pari del Como con il Napoli per 0-0, la sfida di Bergamo tra Atalanta e Genoa è terminata con lo stesso punteggio.

Il Como, quindi, continua ad avere sette punti di vantaggio sulla settima, quando alla fine del campionato mancano tre giornate. Il Como nel prossimo turno gioca in trasferta a Verona, poi ultima casalinga con il Parma e chiusura del torneo a Cremona.

Per quanto riguarda la Champions, i lariani sono a -2 dalla Juventus, che oggi alle 18 riceve il già retrocesso Verona. La Roma (61 punti contro i 62 del Como) domani alle 20.45 allo stadio Olimpico attende la Fiorentina.