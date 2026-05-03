Ballerini torna al successo, vittoria in volata al Giro di Turchia

Davide Ballerini è tornato al successo: il ciclista canturino ha infatti conquistato in volata la settima tappa del Giro di Turchia, la Antalya-Antalya, di 152 chilometri. Una vittoria arrivata in volata per il comasco del team Xds-Astana. La sua ultima affermazione era arrivata alla Coppa Bernocchi del 2022. Con questo exploit Ballerini ha conquistato la maglia verde di leader della classifica a punti, che difenderà oggi nell’ultima tappa della corsa, con la passerella finale a Istanbul. Un bel segnale per il 31enne brianzolo, che tra l’altro parteciperà al Giro d’Italia, che scatta l’8 maggio in Bulgaria.