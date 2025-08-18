(ANSA) – TRIESTE, 18 AGO – Due casi di infezione da West Nile virus sono stati segnalati in un piccolo comune friulano, Rivignano Teor (Udine), dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Si tratta, come riporta il quotidiano Messaggero Veneto, di due uomini, over 75, di due frazioni, che abitano a cinque chilometri di distanza. Le loro condizioni di salute sono buone e i sintomi fortunatamente sono leggeri. Il sindaco, Fabrizio Mattiussi, ha annunciato che avvierà una campagna di prevenzione sul territorio e sono già stati programmati tre interventi di disinfestazione a partire dal 20 agosto e fino a fine settembre. Da oggi, inoltre, sono in distribuzione gratuitamente in municipio, a cura della Protezione civile, pastiglie larvicide per eseguire i trattamenti nei tombini e nelle caditoie nelle proprietà private. (ANSA).