(ANSA) – CAGLIARI, 19 AGO – Più di 37 gradi di media con picchi fino a oltre 40. Sarà un’altra giornata di caldo torrido domani, mercoledì 20 agosto, in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diffuso un’allerta per alte temperature, in vigore tra 24 ore, dalle 10 alle 18. Sono previsti oltre 37 gradi sulla Sardegna centrale e settentrionale, più localmente nella patte meridionale dell’Isola. Punte superiori ai 40 gradi sono attese nelle zone interne settentrionali. Con le alte temperature aumenta anche il rischio di incendi. Per mercoledì è stata pubblicata, sempre dalla Protezione civile, un’ allerta arancione, attenzione rinforzata, su gran parte della regione. (ANSA).