(ANSA) – TRIESTE, 20 AGO – È durato oltre tre ore il secondo interrogatorio di Lorena Venier, questa mattina, nel carcere di Trieste, da parte di Giorgio Milillo, pm di Udine titolare dell’inchiesta sull’ omicidio di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi. La donna ha confessato di avere ucciso e sezionato il cadavere del figlio, con la complicità della nuora, secondo la versione già illustrata giorni fa. All’uscita dal carcere, il magistrato non ha rilasciato dichiarazioni salvo precisare che gli accertamenti proseguiranno nelle prossime settimane. Non è ancora invece stata sentita la nuora, Mailyn Castro Monsalvo, che è ospite di una struttura per madri detenute all’isola della Giudecca, a Venezia. Le sue condizioni di salute non le consentono ancora di sostenere il confronto con il magistrato. Nessuna novità nemmeno in merito all’affido della figlia di sei mesi della coppia: per il momento la neonata resta ospite di una casa famiglia in Friuli. (ANSA).