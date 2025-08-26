(ANSA) – REGGIO CALABRIA, 26 AGO – "È importante cercare di cogliere non solo le opportunità che ci sono, ma anche cercare di conoscere bene le regole europee, in modo da poterle utilizzare al meglio, correggendo anche gli errori che sono stati commessi in passato". Lo ha detto il Vice Presidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, intervenendo a Reggio Calabria ad un incontro sul tema "Un ponte sull’Europa". Fitto ha dialogato col giornalista del Corriere della Sera Francesco Verderami, direttore scientifico dell’associazione "L’Oro di Calabria", che ha promosso l’iniziativa, e con un gruppo di giovani. Fitto, Commissario europeo all’agricoltura, al turismo, ai trasporti, alla pesca e alla blue economy, ha affermato che "proprio questi settori e queste responsabilità possono incidere in modo concreto in un momento molto particolare, sia per le condizioni geopolitiche nelle quali viviamo e sia sulla necessità per Europa di ricalibrare la sua presenza nel contesto mondiale. Stiamo attraversando una fase delicata. Per questo è stata proposta una revisione dell’attuale programmazione della coesione e abbiamo appena presentato, come Commissione, il bilancio del 2028/2034". "La parola chiave di questa nuova fase – ha aggiunto il vicepresidente Fitto – è ‘flessibilità’. L’Europa oggi si trova di fronte a grandi sfide e deve riuscire ad intervenire in modo concreto cercando però di adeguare l’utilizzo delle risorse agli scenari nuovi. E l’esempio della politica di coesione e della revisione che stiamo discutendo va in questa direzione". (ANSA).