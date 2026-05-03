Malamovida a Cantù: un lavoratore in nero in un locale del centro, sospesa un’attività

Sabato sera di movida nel cuore della Città del Mobile. Controlli straordinari nella serata del 2 maggio da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù, insieme ai carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro di Como, dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Como e agli agenti della polizia locale, con l’unità cinofila. Un intervento per contrastare fenomeni di spaccio e illegalità, oltre al degrado urbano. Sono stati controllati, in particolare, diversi locali del centro,tra piazza Garibaldi e le vie limitrofe.

Intervento di carabinieri e polizia locale contro lo spaccio a Cantù

Movida a Cantù, controlli straordinari contro lo spaccio: irregolarità, violazioni e un’attività sospesa

Identificati numerosi avventori, contestate irregolarità e violazioni a carico di alcuni esercizi pubblici e un’attività è stata sospesa per la presenza di un lavoratore in nero. L’attività dei militari, come detto, si è concentrata nel centro città, con particolare attenzione ai locali e ad altri luoghi già segnalati perché frequentati da soggetti dediti all’uso e allo spaccio di stupefacenti.

I controlli straordinari dei carabinieri sabato 2 maggio in centro a Cantù

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri, finalizzata al contrasto delle violazioni in materia di stupefacenti.