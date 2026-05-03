Furti in casa tra Erba e Asso, intensificati i controlli dei carabinieri: identificate persone sospette

Controlli straordinari dei carabinieri tra Erba e Asso. L’operazione mira a prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio, in particolare i furti in abitazione. Intensificata la presenza di pattuglie sul territorio. I carabinieri hanno effettuato perlustrazioni e posti di controllo mirati lungo le principali arterie stradali e nei centri abitati delle aree interessate.

Un posto di controllo dei carabinieri

L’operazione dei carabinieri ad Asso e nell’Erbese

Impiegati nel servizio i militari della compagnia di Como e, in particolare, i carabinieri delle stazioni di Erba e Asso. Controllati numerosi veicoli, identificati i conducenti e i passeggeri a bordo, con particolare attenzione alle persone ritenute sospette. La stessa attività di controllo e presidio del territorio è stata svolta anche la settimana precedente.

I controlli dei carabinieri sui territori di Asso ed Erba

L’operazione rientra in una più ampia attività di prevenzione predisposta dal comando provinciale dei carabinieri di Como e proseguirà anche nelle prossime settimane. L’obiettivo resta garantire sicurezza, presenza e controllo del territorio a tutela della collettività.