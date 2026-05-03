Maltempo, da martedì cambia tutto: nuova perturbazione in arrivo tra Como e provincia

Giusto il tempo di abituarsi alla primavera, con sole e temperature dal sapore quasi estivo, e già si cambia registro. Da martedì conviene tirare fuori l’ombrello e anche qualche maglione già rintanato nell’armadio. Tra Como e provincia è in arrivo una nuova perturbazione, che porterà pioggia e temperature in calo. Una prima inversione di tendenza è attesa già da domani sera.

Dopo un ponte di sole e temperature primaverili, nel Comasco arriva il maltempo

Una domenica di tempo stabile e perlopiù soleggiato non ha rovinato l’ultimo giorno di ponte ai molti vacanzieri che si sono concessi un po’ di relax per il lago e non solo. La nuova settimana, però, non si apre nel migliore dei modi. Da lunedì comincia il declino dell’anticiclone: al suo posto arriva una perturbazione atlantica che coinvolgerà tutta la Lombardia e buona parte delle regioni settentrionali.

Nel Comasco sarà un lunedì tra sole e nubi, con le prime possibili piogge in serata. Maltempo diffuso, invece, nella giornata di martedì. Stando alle previsioni degli esperti di 3B meteo, andrà ancora peggio mercoledì 6 maggio, quando pioverà senza sosta praticamente tutto il giorno. Nella notte non si escludono temporali. Possibili piogge alternate a schiarite sono previste per giovedì, mentre la situazione dovrebbe migliorare venerdì 8 maggio.

Possibile instabilità anche nel weekend, ma per ulteriori dettagli bisognerà aspettare ancora qualche giorno.