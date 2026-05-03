Un amore indissolubile, la bellezza di Lady Kitty Spencer sul Lago di Como

“La bellezza del Lago di Como”, ha scritto Kitty Spencer. Proprio nei giorni in cui le immagini del Lario fanno il giro del mondo con il film “Il Diavolo veste Prada 2”, una grande fan del lago è tornata per un servizio fotografico legato a marchi di moda. Ma è facile pensare che a prescindere la diretta interessata abbia ben volentieri accettato l’invito per la trasferta in Italia.

Lei è la modella Kitty Spencer, anzi Lady Kitty Spencer, classe 1990, nipote di Lady Diana – è la figlia del fratello Charles – nonché prima cugina di William, futuro re d’Inghilterra. Sulle sue pagine Instagram ha pubblicato il servizio realizzato sulle rive del Lario e nelle storie non mancano anche momenti più personali del suo soggiorno.

La risposta di Maye Musk a Kitty Spencer

Il Lago di Como è un luogo amato da Kitty Spencer, che nel 2018 partecipò alle giornate di Dolce & Gabbana organizzate nei luoghi più iconici del nostro territorio. Assieme a lei sfilarono, tra le altre, Naomi Campbell, Ashley Graham, Eva Herzigova, Helena Christensen e Maye Musk, la madre di Elon Musk. E proprio Maye Musk ha ricordato in risposta al post su Instagram di Kitty che le due modelle si sono incontrate proprio in quella circostanza sul Lago di Como.

Kitty Spencer, oltre a sfilare, si fermò per tutto l’evento, e proprio per questo motivo ebbe modo di apprezzare il Lario al di là degli impegni lavorativi e delle sfilate. Un amore che si è consolidato nel tempo.

Kitty Spencer sul Lario nel 2018

Gli scatti con Kitty Spencer sul Lago di Como in occasione delle giornate D&G del 2018. Con lei si riconoscono altre modelle iconiche come Naomi Campbell ed Eva Herzigova.