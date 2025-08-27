(ANSA) – VENEZIA, 27 AGO – Le adesioni alla manifestazione pro Gaza prevista per sabato pomeriggio nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia "sono centinaia da realtà politiche, associazioni e gruppi provenienti da tutto il Veneto" e le "adesioni sono centinaia anche dal mondo del cinema". Lo ha annunciato stamani al Lido Martina Vergnano, in qualità di portavoce dei centri sociali del Nordest, che hanno aderito all’iniziativa. Davanti al red carpet, sul quale da stasera sfileranno le star internazionali, un gruppetto di attivisti ha srotolato uno striscione con su scritto "Free Palestine. Stop al genocidio", slogan del corteo che dalle 17.00 di sabato si snoderà dall’approdo di Santa Maria Elisabetta verso il Palazzo del Cinema, attraversando il Gran Viale che percorre l’isola. Come annunciato, sarà prevista anche una motonave in partenza dal Centro Vega, a Marghera "per permettere anche a chi non arriva da Venezia di raggiungere la Mostra". Sarà, ha proseguito Vergnano "una prima parte di corteo acqueo", durante il quale cominceremo a "denunciare le complicità internazionali". Riprendendo le motivazioni della manifestazione, l’attivista ha ribadito che la volontà è di "puntare i riflettori della Mostra nella giusta direzione, sulla Palestina. Siamo davanti a un genocidio a tutti gli effetti – ha proseguito – e non è più possibile negarlo. Le atrocità vanno fermate adesso". (ANSA).