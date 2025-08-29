(ANSA) – ANCONA, 29 AGO – Sei candidati alla presidenza della Regione Marche, salvo improbabili sorprese nell’ultimo giorno utile per la presentazione, e 18 liste collegate. Con 24 ore di anticipo sulla scadenza fissata – le ore 12 di domani 30 agosto -, le forze politiche hanno presentato oggi ad Ancona le candidature a presidente, in Corte d’Appello, e le liste, in Tribunale. Evoluzione della Rivoluzione – gli esponenti erano in Corte dalle 7.30 – ha battuto tutti sul tempo, depositando la candidatura di Beatrice Marinelli per prima all’apertura degli uffici, con una lista a sostegno. A seguire sono arrivate le candidature di Claudio Bolletta (Democrazia Sovrana Popolare; una lista), di Lidia Mangani (Partito comunista italiano; una lista), di Matteo Ricci per il campo largo di centrosinistra (7 liste), del presidente uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra (7 liste) e di Francesco Gerardi (Forza del Popolo; una lista), formalizzata in Corte nei primo pomeriggio. Ovviamente domani gli uffici competenti di Corte e Tribunale resteranno aperti per eventuali altri depositi entro il termine che scadrà alle ore 12. Per l’ammissione delle candidature si dovrà attendere le verifiche da parte della Commissione elettorale del contrassegno di lista e delle firme dei sottoscrittori, con il via libera che potrebbe arrivare entro lunedì prossimo per procedere poi al sorteggio della posizione di vari candidati sui manifesti e sulla scheda elettorale. (ANSA).