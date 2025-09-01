(ANSA) – ROMA, 01 SET – Allerta arancione domani su settori di Veneto e Lombardia; gialla sull’intero territorio di Friuli Venezia Giulia, Altto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e su parte di Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Molise e Campania. Lo indica la Protezione civile. Dal pomeriggio di oggi, si legge nell’avviso diramato, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in estensione dal primo mattino di domani a Lazio meridionale e Campania, specie sulle aree costiere. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA).