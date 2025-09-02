(ANSA) – BRUXELLES, 02 SET – Il Belgio riconoscerà lo Stato di Palestina all’Assemblea generale delle Nazioni Unite di settembre, ha annunciato oggi il ministro degli Esteri belga Maxime Prevot. "La Palestina sarà riconosciuta dal Belgio alla sessione Onu! E sanzioni severe verranno imposte al governo israeliano", ha scritto Prevot su X. A fine luglio il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che Parigi riconoscerà lo Stato di Palestina all’assemblea Onu che si terrà dal 9 al 23 settembre a New York. In seguito a ciò più di una decina di paesi occidentali hanno invitato altre nazioni in tutto il mondo a fare lo stesso. (ANSA).