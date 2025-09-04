(ANSA) – PASIAN DI PRATO, 04 SET – Un ragazzo, di 20 anni, è morto in uno scontro frontale avvenuto, attorno alle 6, lungo la strada regionale 13 Pontebbana, non lontano dalla zona dell’aeroporto, nel territorio comunale di Pasian di Prato (Udine). Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’auto condotta dalla giovane vittima si è scontrata frontalmente con un camion. L’impatto è stato devastante e la vettura è stata completamente distrutta. Illeso invece, ma sotto choc, l’autista del mezzo pesante che ha immediatamente lanciato l’allarme. Inutile il tentativo di soccorso da parte del personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa regionale della Sores Fvg. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco. L’incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione nella zona. (ANSA).