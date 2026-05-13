Droga nascosta nel muro a Inverigo, arrestato 34enne

Il nascondiglio per la droga era stato ricavato in un muro di cinta di un’abitazione a Inverigo, in un punto in cui lo spacciatore era convinto di non destare sospetti. Non è bastato però a eludere i controlli degli agenti della polizia di Stato impegnati nel contrasto allo spaccio, che hanno individuato e seguito il sospetto pusher, un 34enne marocchino, irregolare, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. E’ stato arrestato ieri in flagranza di reato.

Gli agenti della quarta sezione della squadra mobile di Como sono intervenuti per monitorare il sospetto spacciatore, che si spostava su un’auto a noleggio. I poliziotti lo hanno individuato a Erba e hanno seguito la macchina, accertando che faceva numerose e brevi soste, quasi certamente per consegnare la droga in condomini e abitazioni sul territorio.

Durante l’attività investigativa, i poliziotti hanno visto il 34enne fermarsi a rovistare vicino a un muro di cinta vicino al comune di Inverigo e sono intervenuti. L’uomo si è chiuso rapidamente in macchina, sperando di evitare il controllo, ma è stato fermato e bloccato.

Gli agenti hanno perquisito il 34enne e l’auto e hanno scoperto e sequestrato 5 dosi di cocaina suddivise in involucri di plastica e 225 euro in contanti. Nel nascondiglio sono stati invece scoperte, dietro i massi del muro di cinta, ulteriori 65 dosi della stessa sostanza, per un peso complessivo di 60 grammi. Gli accertamenti successivi hanno permesso di verificare che il 34enne era già stato accusato di reati legati allo spaccio e rapina. E’ stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.