Voragine e strada chiusa a Vighizzolo da una settimana, avviati i lavori

Via Montenero a Vighizzolo, frazione di Cantù, chiusa da una settimana dopo che sulla strada si è aperta una grossa buca. Un cedimento che ha reso necessario bloccare il passaggio dei veicoli per motivi di sicurezza. Pesanti i disagi in tutta la zona per lo stop al traffico.

La voragine si è aperta dopo la pioggia intensa e prolungata della scorsa settimana, che aveva di nuovo causato anche problemi di allagamenti a Vighizzolo. La buca è proprio davanti all’ingresso della scuola Santa Marta e dell’asilo Caimi, oltre che a poca distanza dalla piazza centrale della frazione.

A una settimana dalla chiusura, questa mattina sono intervenuti i tecnici di Como Acqua, che hanno avviato i lavori. “Il problema è stato causato dal cedimento di quella che viene definita una cameretta, uno spazio per l’ispezione dei tubi della fognatura, in cui confluiscono le tubazioni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cantù Maurizio Cattaneo – Secondo le prime previsioni, i lavori di ripristino dovrebbero durare due o tre giorni al massimo, meteo permettendo”.

“Abbiamo segnalato subito la situazione a Como Acqua e ora seguiremo da vicino i lavori – aggiunge Cattaneo – Abbiamo chiesto che procedano nel più breve tempo possibile perché c’è una situazione di disagio e monitoriamo l’andamento del cantiere”.