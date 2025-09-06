(ANSA) – NAPOLI, 06 SET – Il Pd ha ufficializzato i candidati presidenti del centro sinistra alle elezioni regionali in arrivo. L’annuncio è arrivato con un post sull’Instagram ufficiale dei dem con la lista dei candidati della coalizione: Matteo Ricci nelle Marche; Pasquale Tridico in Calabria; Eugenio Ciani in Toscana; Antonio Decaro in Puglia; Roberto Fico in Campania; Giovanni Manildo in Veneto. Il post è aperto dalla frase: "Marche, Calabria, Toscana, Puglia, Campania, Veneto. Il centrosinistra è unito per vincere in tutte le Regioni al voto. Per le persone" e la prima immagine si apre con la scritta "mentre la destra litiga per le poltrone". (ANSA).