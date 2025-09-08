(ANSA) – ROMA, 08 SET – L’anticiclone che ha dominato sull’Italia in questo primo weekend di settembre sta per cedere il passo ad una perturbazione atlantica che porterà un cambiamento radicale del meteo, soprattutto al Centro-Nord. E’ quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. "Questa settimana – afferma – sarà caratterizzata da tempo instabile, dai tratti autunnali, su molte regioni, in particolare tra domani e giovedì". Martedì già, dal mattino, si formeranno rovesci e temporali sparsi su Liguria centro orientali, coste della Toscana e sui settori alpini e localmente prealpini. Nel pomeriggio peggiorerà sul Triveneto e in serata il maltempo sarà via via più diffuso su tutto il Nord e la Toscana. Mercoledì sarà il culmine di questa fase di maltempo: la perturbazione scenderà più a sud, portando temporali diffusi su gran parte del Centro. Saranno le regioni tirreniche, come Lazio e Toscana, a essere maggiormente colpite, con fenomeni anche di forte intensità. Il Nord continuerà a vedere piogge e rovesci, con un’instabilità persistente. Non solo: è allerta per le aree della Liguria e dell’alta Lombardia e le zone centrali tirreniche, Toscana in primis, che sono a rischio di nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità. Non si esclude, inoltre, la formazione di supercelle sulle pianure del Nord-Est, in particolare tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia che potrebbero generare grandinate di grosse dimensioni. Nel dettaglio: – Lunedì 8. Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso. Al Centro: tra sole e nubi sparse. Al Sud: stabile e soleggiato. – Martedì 9. Al Nord: molte nubi, rovesci in arrivo sui monti e sul Triveneto. Al Centro: maltempo in arrivo su Sardegna e Toscana. Al Sud: soleggiato. – Mercoledì 10. Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: maltempo, fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Al Sud: maltempo in arrivo in Campania, nuvoloso altrove. Tendenza: ultime piogge giovedì al Centro-Sud, migliora al Nord in vista di un weekend più stabile. (ANSA).