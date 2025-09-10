(ANSA) – ROMA, 10 SET – Si svolgerà lunedì prossimo, alle 11 presso il Tempio di Venere-Parco Archeologico del Colosseo, la conferenza stampa di presentazione dei risultati del ‘Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia 2023-2025’, un progetto inedito e unico al mondo che, come anticipato a giugno del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha coinvolto oltre 1,2 milioni di visitatori complessivi tra 5 continenti, 32 Paesi e 53 porti di cui 20 nel Mar Mediterraneo. Un viaggio di oltre 50.000 miglia nautiche (oltre due volte la circonferenza terrestre), iniziato a Genova il 1° luglio 2023 e conclusosi nel capoluogo ligure il 10 giugno del 2025 in occasione delle celebrazioni della Giornata della Marina Militare. L’epico viaggio della Amerigo Vespucci è stato accompagnato dal Villaggio Italia, mini expo itinerante pluriennale che ha promosso e raccontato le eccellenze del Made in Italy portando in giro per il mondo la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato; e dal Villaggio IN Italia, un luogo di racconto che nel corso del Tour Mediterraneo, ha reso partecipi tutti gli italiani dell’esperienza vissuta da Nave Amerigo Vespucci nel mondo. L’iniziativa del Tour Mondiale Vespucci e del Villaggio Italia è nata da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, ed è stata sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi Spa e Ninetynine. (ANSA).