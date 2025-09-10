(ANSA) – ROMA, 10 SET – Nelle ultime 24 ore sono stati 280 gli interventi dai vigili del fuoco per le conseguenze del maltempo in alcune aree del Nord e del Centro Italia, tra Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia. Il maggior numero di operazioni di soccorso, con 100 richieste di intervento, sono state gestite dalla sala operativa del Comando di Roma: Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani e parte del litorale romano le zone maggiormente colpite. Squadre al lavoro per la rimozione di alberi e rami caduti, danni d’acqua, la messa in sicurezza di insegne e pali pericolanti. (ANSA).