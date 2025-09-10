(ANSA) – TORINO, 10 SET – Nell’ambito dell’operazione ‘Epicentro,, coordinata dalla procura di Torino, la Guardia di finanza ha eseguito un sequestro preventivo da 26,5 milioni di euro per reati tributari e somministrazione irregolare di manodopera. Coinvolti due gruppi imprenditoriali torinesi attivi soprattutto nella logistica, accusati di aver creato un sistema basato su società ‘serbatoio’, ‘filtro’ e committenti, con l’impiego irregolare in media di oltre 2.000 lavoratori tra il 2018 e il 2023. Secondo l’accusa, il meccanismo prevedeva contratti di appalto fittizi, emissione e utilizzo di fatture false e sistematico mancato versamento di imposte, con un giro di fatture per operazioni inesistenti stimato in oltre 100 milioni. Le ‘società serbatoio’, gestite da prestanome e prive di reale operatività, facevano ricadere i debiti fiscali e contributivi sui lavoratori, mentre le ‘società filtro’ rifatturavano i servizi ai committenti, ostacolando i controlli. Il gip ha disposto anche l’amministrazione giudiziaria di una delle principali società ‘filtro’ coinvolte, con più di 500 dipendenti, attiva nella logistica e nella ristorazione, titolare di diversi locali tra cui noti ristoranti e uno storico bar del centro di Torino. Una delle due realtà imprenditoriali è già in liquidazione giudiziale. Le indagini hanno riguardato committenti in Piemonte, Lombardia, Lazio, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna, con riscontri ottenuti anche da sequestri informatici e testimonianze dei lavoratori. Sono nove le persone indagate e dieci le società finite sotto sequestro. Le accuse, a vario titolo, comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta, omessa dichiarazione e omesso versamento Iva. (ANSA).