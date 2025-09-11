(ANSA) – ROMA, 11 SET – "In Lombardia si vota tra tre anni, mi sembra un po’ presto e frettoloso mettere le due cose sullo stesso tavolo". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo parlando delle prossime elezioni regionali e dell’ipotesi che Fdi possa chiedere la presidenza della Lombardia. "Alle ultime regionali, sommando i voti della Lega a quelli della lista di Fontana, siamo andati molto vicini ai numeri di Fratelli d’Italia. Rispetto le legittime rivendicazioni degli alleati, ma anche noi abbiamo il diritto di rivendicare il fatto di voler proseguire con i nostri presidenti di Regione". Insomma, "noi vogliamo mantenere le Regioni che governiamo, anche senza il terzo mandato – conclude Romeo -. Devono restare alla Lega, poi eventuali compensazioni si possono trovare in altri contesti". (ANSA).