(ANSA) – SONDRIO, 11 SET – I carabinieri Forestali di Bormio e del Comando provinciale di Sondrio hanno sequestrato il cantiere della pista da sci, nella ski-area del Carosello 3000 a Livigno (Sondrio), destinata a ospitare la gara di fine anno di Coppa del Mondo, quest’anno in programma nella località montana perché a Bormio, dove si svolge di solito, sono in corso i lavori per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’indagine della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone, che nasce da un esposto, mira a stabilire se i lavori – bloccati in attesa degli accertamenti investigativi – abbiano tutte le autorizzazioni. L’inchiesta è coordinata dal pm Daniele Carli Ballola. Livigno Next, l’agenzia che si occupa della promozione del territorio, sottolinea che l’International Ski Federation (Fis) ha confermato la conformità della pista. "L’approvazione della Fis ci permette di guardare con fiducia e positività all’appuntamento di fine dicembre, che si terrà regolarmente come da programma", assicura Luca Moretti, presidente di Livigno Next. "Consapevoli dell’importanza del momento e della puntualità degli accertamenti – aggiunge – confidiamo che tutto si risolverà nei tempi e nei modi migliori per lo svolgimento della gara". (ANSA).