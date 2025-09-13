(ANSA) – BARI, 13 SET – Bandiere della pace e della Palestina, e poi cartelloni in cui si invita il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a "chiudere il consolato israeliano a Bari", questa mattina nel presidio organizzato dal ‘Comitato per la pace’ a Bari all’esterno della Fiera del Levante, dove tra pochi minuti inizierà la cerimonia d’inaugurazione della 88esima edizione della Campionaria. A Bari, in rappresentanza del governo, è atteso il ministro per la Protezione Civile e per le politiche del Mare, Nello Musumeci. Sono circa 100 al momento i partecipanti al presidio a sostegno della popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. "La presenza del Consolato di Israele a Bari è indesiderata. Siamo qui – afferma Bobo Aprile tra i promotori dell’iniziativa – per confermare la decisione positiva di Regione Puglia, Comune di Bari e Fiera del Levante nel voler chiudere i rapporti con Israele". "Riteniamo necessarie ancora maggiori sanzioni nei confronti di Israele, che ha a Bari ed in Puglia, oltre al consolato anche un rapporto con un complesso militare e industriale da far paura. La bandiera d’Israele – conclude Aprile – è una bandiera grondante di sangue, di un governo ormai illegittimo che continua a perseverare, ed anzi aumenta la pressione nei confronti di Gaza e la Cisgiordania". (ANSA).