(ANSA) – MONTEVAGO, 16 SET – Da Coleshill (Regno Unito) a Montevago (Agrigento). È la scelta che ha fatto Leonardo Messina, 60 anni, insieme alla moglie Kay, tra i partecipanti al bando del piccolo Comune del Belìce per l’assegnazione dell’incentivo fino a 5.000 euro per acquisto e ristrutturazione casa a chi, negli ultimi due anni, ha riportato la propria residenza a Montevago, o per chi vuole trasferirsi per almeno 5 anni. Complessivamente sono 45 le richieste pervenute al Comune. Ieri è stato l’ultimo giorno utile per partecipare al bando. Le richieste sono arrivate da tutta Italia ma anche dall’Inghilterra e dalla Germania. Leonardo Messina con la moglie già da giugno è residente a Montevago. "Mio papà era originario di Mussomeli – racconta – io sono nato in Inghilterra ma ho sempre avuto nel cuore la Sicilia. Vent’anni fa venni per la prima volta a Montevago a trovare amici e mi sono innamorato di questo posto, così ho comprato casa". Magazziniere all’Audi, ora Leonardo Messina è in pensione e ha così deciso con la moglie di venire a vivere a Montevago. "Stare qui fa bene alla salute – dice – in Inghilterra soffrivo di tiroide, qui, invece, ho risolto. Sole, relazioni umane, niente stress. Abbiamo anche deciso di adottare un cane che si trovava al canile di Santa Margherita Belìce. Lo abbiamo portato a casa e ora vive felice con gli altri tre che già avevamo". "L’idea del Comune di assegnare l’incentivo a chi ha deciso di trasferirsi a vivere a Montevago è mirata a frenare lo spopolamento che interessa i piccoli centri", ha detto l’assessore comunale alle politiche sociali e giovanili, Calogero Barrile. (ANSA).