Controlli straordinari della polizia a Cantù. Nella Città del Mobile resta alta l’attenzione dopo i recenti episodi di violenza e la decisione di potenziare ulteriormente la presenza delle forze dell’ordine. Ieri sera, gli agenti della divisione polizia amministrativa e di sicurezza, le pattuglie della questura di Como e due equipaggi del reparto prevenzione crimine Lombardia, con due pattuglie della polizia locale di Cantù hanno effettuato posti di blocco e controlli in città.

Accertamenti anche in due esercizi commerciali e una sala giochi. Sono state identificate 115 persone e controllati 41 veicoli.

Le attività straordinarie proseguiranno anche nelle prossime settimane.