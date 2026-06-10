Maltempo a Como, una corsia del Lungolago ancora allagata

L’acqua era sparita da pochi giorni e con la nuova ondata di maltempo è ritornata: sul Lungolago si è ripresentato il solito problema. Con le piogge e il lago alto, che oggi registra un livello di 103 centimetri con un afflusso di gran lunga superiore al deflusso, una corsia del Lungolago davanti a piazza Cavour risulta ancora una volta in parte allagata. Si tratta, come spiegato più volte dal Comune, dell’acqua che arriva dalla città e che non riesce a defluire nel lago troppo alto.

Il rischio è sempre lo stesso: che i passanti siano schizzati dagli automobilisti di passaggio. Inoltre, uno degli attraversamenti pedonali davanti alla piazza risulta impraticabile. Come sempre accade, ci vorrà del tempo prima che le grandi pozze si prosciughino e il Lungolago torni completamente praticabile.