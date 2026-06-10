Il capoluogo lariano alle prese con la nuova ondata di maltempo che ha investito il territorio. Una colata di fango ieri sera ha invaso via Brambilla. Un problema che si è ripresentato diverse volte negli ultimi anni. Sale la rabbia dei residenti, impegnati questa mattina a ripulire il marciapiede dal fango, che non solo ha invaso la strada, ma anche garage e cantine.
Non si è fatta attendere la replica dell’assessore alla Protezione civile del Comune di Como, Michele Cappelletti.
“Ho passato la notte a spalare manualmente 30 centimetri di fango assieme ad altre 14 persone – ha dichiarato Cappelletti – E intervenuta la Protezione civile della Croce Rossa, poi è arrivata la ditta preposta con i mezzi, ma con le auto parcheggiate sulla strada non si è potuto arrivare ovunque”. Secondo l’assessore, eventi di questo tipo non si registrano da pochi anni. “Ho una foto con la via invasa dal fango che risale al 2018 – dice Cappelletti – Il problema non è la pulizia dei tombini, che è appena stata effettuata. Il fango che scende chiude i tombini e fa da tappo, non permettendo all’acqua di defluire”. Domani proseguiranno le operazioni di pulizia della strada. “Abbiamo posizionato i cartelli di divieto di sosta – spiega Cappelletti – perché domani passerà la ditta incaricata per la pulizia dei tombini e Aprica con la spazzatrice”.
Como, via Brambilla invasa dal fango: la rabbia dei residenti e la replica del Comune
Il capoluogo lariano alle prese con la nuova ondata di maltempo che ha investito il territorio. Una colata di fango ieri sera ha invaso via Brambilla. Un problema che si è ripresentato diverse volte negli ultimi anni. Sale la rabbia dei residenti, impegnati questa mattina a ripulire il marciapiede dal fango, che non solo ha invaso la strada, ma anche garage e cantine.