Maltempo a Blevio, il sindaco: “Con questa intensità di pioggia, acqua e fango saranno la regola”

A Blevio è tornata la paura. Una bomba di acqua e grandine ieri sera ha riversato sulla provinciale Lariana e nelle frazioni una colata di fango e detriti. Fortunatamente non si sono registrati feriti né nuovi sfollati.

Gli interventi realizzati dopo l’alluvione del 2025 hanno mitigato i danni. L’acqua dei torrenti è rimasta negli argini e non sono caduti massi e grossi detriti dalla montagna. Ma la colata di fango è stata inevitabile.

Le frazioni più colpite sono state quelle di Girola e Capovico, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere un grosso albero caduto.

Intanto altri interventi sono già stati programmati, con un piano da 14 milioni per il prossimo triennio.