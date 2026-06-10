Civiglio, senso unico alternato in via dei Patrioti. Provvedimento per ridurre i disagi ai residenti

A Civiglio torna il senso unico alternato in via dei Patrioti. La strada, che era stata riaperta tre settimane fa con il solo senso unico in salita, ora torna transitabile in entrambi i sensi di marcia con il semaforo a regolare il passaggio. Un provvedimento per cercare di alleggerire, a due anni dalla frana, i disagi per i residenti.

L’avanzamento dei lavori, che stando alle ultime comunicazioni dovrebbero concludersi a fine luglio, consente l’utilizzo parziale della carreggiata. Perciò dopo una serie di valutazioni viabilistiche e operative, anche in relazione al trasporto pubblico, è arrivata la decisione che consente ora di utilizzare il tratto ripristinando il collegamento diretto e sicuro tra Como e la frazione fino al termine delle opere di messa in sicurezza del terreno privato a monte della strada.

Resta il divieto per i mezzi con larghezza superiore a 2,05 metri e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate esclusi i mezzi del trasporto pubblico.

Il provvedimento verrà sospeso in caso di emanazione da parte della Protezione Civile della Regione Lombardia di bollettini di allerta meteo arancione o rossa e in caso di lesioni, cedimenti o danneggiamento della carreggiata o in caso di specifiche lavorazioni e di indicazioni relative al cantiere.

Questo, come detto, fino al termine dei lavori, la scadenza è fissata con una determina pubblicata all’albo pretorio al 29 luglio.

Ancora un po’ di pazienza, dunque, per i cittadini esasperati dopo la frana del 15 maggio 2024. La riapertura parziale dello scorso 21 maggio e ora il senso unico alternato sono stati definiti proprio per cercare di ridurre progressivamente i disagi.

Il termine degli interventi – è noto – era inizialmente previsto per il 2 giugno scorso. Ma il cantiere – come era stato spiegato in consiglio comunale – ha accumulato un ritardo a causa delle condizioni metereologiche oltre che alla necessità di adeguare puntualmente alcune lavorazioni alle effettive caratteristiche geologiche del versante che sono emerse in corso d’opera.