(ANSA) – CAGLIARI, 18 SET – Un bandierone della Palestina lungo una ventina di metri. E intorno decine di vessilli, non solo della terra martoriata dall’assalto di Israele, ma anche della Cgil. È il corteo partito poco dopo le 14 dalla Fiera di Cagliari, al termine della "Assemblea delle assemblee" della Cgil, cominciata questa mattina subito dopo l’arrivo del segretario nazionale Maurizio Landini. Durante i lavori, intitolati "Una nuova agenda sociale in Sardegna e in Italia" è stato fatto il punto sulla situazione sociale e economica regionale e nazionale. E sono state avanzate le proposte del sindacato, soprattutto in vista della imminente legge di bilancio. Quindi la partenza del corteo: Landini in testa dietro lo striscione nero "Fermiamo la barbarie, insieme contro il genocidio a Gaza". Accanto al leader nazionale il segretario generale della Cgil sarda, Fausto Durante. In rappresentanza del Comune di Cagliari, tra le prime file, la vice sindaca Maria Cristina Mancini. La passeggiata è partita tra le note di Bella Ciao. Arrivo sotto il Consiglio regionale: ad attendere il corteo anche la presidente della Regione Alessandra Todde e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. (ANSA).