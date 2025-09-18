(ANSA) – LONDRA, 18 SET – Gli Usa e il Regno Unito hanno "rinnovato la loro relazione speciale" con la storica seconda visita di Stato del presidente Donald Trump, ma "sono andati oltre": sono "partner" senza uguali al mondo sul fronte della sicurezza, della difesa, della politica, dell’economia e da oggi, grazie a un accordo appena firmato, "anche nella cooperazione della scienza e della tecnologia". Lo ha detto il premier Keir Starmer nella conferenza stampa finale con Donald Trump, a Chequers. (ANSA).